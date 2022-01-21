Державна зернова корпорація входить у дефолт, мільярд доларів платитимуть з бюджету

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Державна продовольчо-зернова корпорація може сплатити лише 9% потрібно суми виплати за китайським кредитом, що означає її дефолт.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

П’ятниця, 21 січня, є останнім днем для переказу корпорацією наступного траншу за кредитом китайського ексімбанку. Погасити платіж необхідно 96,4 млн дол, але на рахунках ДПЗКУ, за даними ЕП, є лише близько 23 млн дол – чверть потрібної суми.

При цьому компанія планує виплатити Китаю ще менш – 8,8 млн доларів. Це означає, що ДПЗКУ входить у стан дефолту.

Як з’ясувала ЕП, держава не планує рятувати підприємство, а в Офісі президента підтримали дефолтний сценарій, який автоматично відкриває державну гарантію.

Теоретичний шанс на спасіння у держкорпорації є, адже за умовами кредиту існує десять додаткових днів, щоб закрити платіж. Проте тоді починає діяти штрафна санкція і умови змінюються.

Тож у разі дефолту є два сценарії: держава оплатить або черговий платіж за кредитом, або доведеться сплачувати залишок кредиту – 900 млн дол та відсотки за ним. Якщо відсоткова ставка становитиме 5%, додатково до тіла кредиту додається 160 млн дол відсотків.

Отже, мова йде про борговий тягар перед Китаєм на понад мільярд доларів. Співрозмовник ЕП в Мінфіні пояснив, що до можливого дефолту ДПЗКУ почали готуватися ще з 2017 року, і закладали в бюджет кошти на виконання гарантійних зобов'язань.

Зокрема, у бюджеті на 2022 рік закладено достатньо коштів на виплати за зернову корпорацію – 6,9 млрд грн.

Однак грошей не вистачить, якщо Пекін вимагатиме повернути всю суму – понад 1 млрд дол або 28 млрд грн. Імовірно, в такому разі український уряд буде домовлятися з кредитором про виплати протягом дії договору, тобто до 2027 року.

Читайте більше про те, що відбувається у Держзерновій корпорації у статті ЕП: Дефолт трьох президентів і п'яти урядів: як зернова держкорпорація залишила українцям борг на мільярд доларів

Нагадуємо:

Народний депутат Мар'ян Заблоцький напередодні заявив, що Державна продовольчо-зернова корпорація України може стати банкрутом вже цього тижня.

В грудні 2012 року ДПЗКУ отримала 1,5 млрд доларів кредиту від "Ексімбанку Китаю" під державну гарантію України.

Кошти держкорпорація отримала для забезпечення виконання 15-річної Генеральної угоди на поставки українського зерна до Китаю.

Раніше ЕП уже повідомляла, що державна зернова корпорація України не має достатньо коштів на виплати за китайським кредитом.

За три квартали 2021 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримала чисті збитки на суму 327,9 млн грн. За останні 5 років загальна сума збитків сягнула 10 млрд грн.

В серпні 2021 року Нацполіція встановила, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. За даними правохоронців, сума збитків для держкомпанії через згадані операції становила понад 57 млн доларів.

Пізінше Нацполіція затримала керівника "ДПЗКУ" Андрія Власенка при спробі втечі з України в аеропорту "Жуляни".

Як раніше уже повідомляла ЕП, "Батьківщина" дала голоси за бюджет-2021 в обмін на призначення Андрія Власенка в ДПЗКУ. Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від "Батьківщини".

У 2015 році ЕП опублікувала розслідування про вимивання коштів з корпорації: Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів. За підрахунками ЕП, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн дол. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році, коли уже змінилась влада.

Економічна правда