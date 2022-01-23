Мінагро скоротило кількість компаній, які можуть отримуватимуть "соціальний" газ

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Мінагрополітики внесло зміни до переліку суб'єктів господарювання, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість та для яких обмежена націнка при постачанні природного газу. Раніше у списку було 6851 компаній, у новому переліку таких 6516.

Про це йдеться у наказі відомства.

Компанії із затвердженого переліку мають право купувати газ за пільговими тарифами, затвердженими урядом - для них також обмежена націнка під час постачання природного газу.

У повідомленні не вказуються причини такого рішення.

Нагадуємо:

Раніше Мінагро розширило перелік виробників соціально важливих продуктів.

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу.

Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.

Представники низки галузей виступили з заявами, що не можуть стабільно працювати в умовах рекордних цін на газ. Зокрема, йдеться про молочні компанії та кондитерську галузь.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "пільговий" газ для стабільності виробництва.

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