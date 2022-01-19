Новини 19 січня: відновлення вартості євробондів, "ковідна тисяча" на ліки

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Про євробонди. Котирування українських облігацій зовнішньої держпозики відновили зростання після декількох днів значного падіння.

Про "ковідну тисячу". Кабінет міністрів розширив дію програми "єПідтримка" - українці старше 60 років із 24 січня зможуть витратити "ковідну тисячу" на придбання ліків.

Про біржу. У 2021 році дніпровська фондова біржа "Перспектива" втратила позицію лідера серед українських організаторів торгів фінансовими інструментами, яку утримувала з 2012 року.

Про транзит. Транзит газу українською газотранспортною системою у січні впав до мінімуму за чотири роки.

Про ціни на газ. Три підприємства скляної галузі припинили роботу внаслідок зростання цін на газ.

Про Ryanair. Лоукостер Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року, яке набуде чинності 27 березня із переведенням країни на літній час.

Про Фірташа. Справа, яку Антимонопольний комітет розслідує щодо "Нафтогазу", стосується продажу облгазам Дмитра Фірташа газу за заниженою ціною.

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