На українському біржовому ринку вперше за десятиліття змінився лідер

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У 2021 році дніпровська фондова біржа "Перспектива" втратила позицію лідера серед українських організаторів торгів фінансовими інструментами, яку утримувала з 2012 року.

Як свідчать дані самої "Перспективи" минулого року обсяг торгів на біржі зріс на 7,8% до 217,1 млрд грн. Але цього виявилось замало, аби залишитись на першій сходинці.

За цим показником її обігнала одна зі старіших фондових бірж країни – ПФТС. У 2021 році обсяг торгів на ній зріс на 67% до 221,5 млрд грн.

Третю сходинку зайняла "Українська біржа", яка хоча і наростила обсяги вп'ятеро, – до 13,3 млрд грн, але все одно з великим відривом відстає від ПФТС та "Перспективи".

Мажоритарним акціонером ПФТС є китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange, якій з початку 2020 року належить 49,9% акцій біржі.

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