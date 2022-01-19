Українські євробонди відновлюються після стрімкого падіння

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У середу, 19 січня, котирування українських облігацій зовнішньої держпозики відновили зростання після декількох днів значного падіння.

Про це відомо з даних Bloomberg Terminal, повідомив фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

Так, 19 січня зросли котирування за усіма випусками українських єврооблігацій та ВВП-варантів. Найкращі показники спостерігаються у "довгих" паперів. Зокрема, випуски з терміном погашення у 2029, 2030, 2032 та 2033 роках перевищили позначки 13 січня.

Дохідність за найкоротшими паперами з погашенням у вересні повернулася до рівня дохідності у 18,33% (продаж) з 26,55% у понеділок, 17 січня. Наразі вони торгуються на рівні 94,6% своєї номінальної вартості.

дані bloomberg terminal з facebook-сторінки демківа

Зросли також котирування ВВП-варантів – якщо у понеділок вони торгувалися за 74,53% "номіналу", то у середу зросли до 76,64%.

Дохідність та ціна єврооблігацій – взаємообернені. Що менша ціна, за яку новий інвестор викупить зобов’язання, то більша різниця буде між нею і кінцевою виплатою на момент погашення.

Проте такі показники залишаються значно нижчими від тих, що спостерігалися на ринку у четвер, 13 січня. Саме в цей день ринок українських євробондів "впав" після перемовин США та НАТО з Росією. Наприклад, варанти торгувалися за 80,39% номінальної вартості.

Висока дохідність українських євробондів на ринку означає, що Міністерству фінансів буде дорожче залучати зовнішні запозичення.

Детальніше про те, на що ще впливає ризик російського вторгення на українські активи ЕП розповідала у публікації: Українські активи та гривня стрімко падають на тлі загрози РФ: які наслідки?

Нагадуємо:

Котирування українських облігацій зовнішньої держпозики продовжили значно падати третій день поспіль на тлі загрози повномасштабного вторгення РФ в Україну.

Економічна правда