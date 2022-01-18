Новини 18 січня: нафта знову б’є рекорди, чому слабне гривня 

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Про нафту. Ціни на нафту піднімаються на тлі зростання геополітичної напруги, Brent торгується вище 87 доларів за барель – на максимумі з жовтня 2014 року

Про курс. Головною причиною виникнення певних перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Про борги. Оператор газотранспортної системи заявляє про те, що через борги операторів газорозподільних мереж та "Нафтогазу" може настати криза рівня надзвичайної ситуації

Про ігри. Компанія Microsoft купує одну з найбільших ігрових компаній Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів – це найбільша угода в історії Microsoft

Про Укрспецекспорт. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрала колишньому директору "Укрспецекспорту" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Відкрити банківський рахунок за кордоном: як це зробити і де краще

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