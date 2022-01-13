Шмигаль доручив підготувати перелік держмайна, яке передадуть на приватизацію

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Прем'єр Денис Шмигаль дав завдання Мінекономіки спільно з відповідальними відомствами підготувати перелік держмайна, що буде передано на приватизацію.

Про це він повідомив у Telegram.

Також Шмигаль доручив створити створити дорожню карту на 2022 рік із корпоратизації державних підприємств.

"Уряд продовжує рух у напрямку зменшення ролі держави в економіці. Минулого року було розблоковано Велику приватизацію. Також ми відновили роботу номінаційного комітету.

Ці важливі кроки дають змогу нам рухатися далі й суттєво прискорити приватизацію та корпоратизацію у 2022 році", - сказав Шмигаль.

За словами голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, згідно з планом на 2022 рік, від приватизації планується залучити до державного бюджету 8 млрд грн.

Прем'єр також підкреслив, що всі фінансові плани державних підприємств на 2022 рік мають бути затверджені протягом місяця.

Нагадуємо:

До Фонду державного майна надійшли дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", що був запланований на 20 грудня 2021 року. Одна з заявок не відповідала вимогам чинного законодавства, тому аукціон визнано таким, що не відбувся. Таким чином приватизацію перенесли втретє.

Кабінет Міністрів у листопаді відновив НАК "Енергетична компанія України", разом із держшахтам їй передадуть акції "Центренерго" з метою приватизації у майбутньому.

Приватизація 6 обленерго, які залишилися у власності держави, та Одеського припортового заводу (ОПЗ) планується на перше півріччя 2022 року. Водночас приватизацію обленерго уряд згодом скасував.

В Офісі президента очікують побачити приватизацію трьох великих підприємств у 2022 році.

Економічна правда