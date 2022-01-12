У Зеленського очікують на три великі приватизації у 2022 році

фото фонду держмайна

В Офісі президента очікують побачити приватизацію трьох великих підприємств у 2022 році.

Про це заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Передусім йдеться про приватизацію Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), аукціон щодо якої переносили тричі у 2021 році. Також в ОП планують цьогоріч продати "Центренерго" та Одеський припортовий завод.

Шурма визнав, що накопичено певний рівень недовіри, який стримує стратегічних інвесторів. При цьому, на його думку, "перші десять об'єктів у нас придбають дешевше, ніж вони теоретично могли б коштувати".

"Наприклад, на ОГХК не прийде Rio Tinto (британсько-австралійська компанія, є другою найбільшою у світі гірничорудною корпорацією – ЕП) або хтось із великих видобувних компаній – вони бачать певні ризики", – вважає Шурма.

Він додав, що для держави такий сценарій все одно вигідніший, ніж тримати такі компанії у державній власності "і щоб вони поступово згасали". Адже навіть за умови продажу за невисокою ціною зберігатимуться робочі місця, збільшуватиметься обсяг експорту та продажу на внутрішньому ринку.

Нагадуємо:

До Фонду державного майна надійшли дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", що був запланований на 20 грудня 2021 року. Одна з заявок не відповідала вимогам чинного законодавства, тому аукціон визнано таким, що не відбувся. Таким чином приватизацію перенесли втретє.

Кабінет Міністрів у листопаді відновив НАК "Енергетична компанія України", разом із держшахтам їй передадуть акції "Центренерго" з метою приватизації у майбутньому.

Приватизація 6 обленерго, які залишилися у власності держави, та Одеського припортового заводу (ОПЗ) планується на перше півріччя 2022 року. Водночас приватизацію обленерго уряд згодом скасував.

Економічна правда





