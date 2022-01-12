Новини 12 січня: держрегулювання і моніторинг цін на продукти, кредити під 5%

Про ціни на продукти. Кабінет міністрів на засіданні 12 січня розширив перелік продуктів харчування, що потрапляють під державне регулювання.

Мінекономіки щодня збиратиме інформацію про зміну цін на 30 категорій товарів, серед яких пальне, медикаменти та продукти харчування.

Про кредити під 5%. Держпрограму "Українська мрія", яка, зокрема, передбачатиме іпотеку під 5% річних, запустять в січні-березні 2022 року.

Про промислові ціни. Ціни виробників промислової продукції у 2021 році зросли на 62,2%, що є найбільшим зростанням індексу з 1995 року, коли вони зросли у 2,72 раза.

Про УЗ. У 2021 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" отримало чистий прибуток у розмірі 457 мільйонів гривень.

Про інфляцію у США. Споживчі ціни у США зросли за 2021 рік на 7% – найбільше з 1982 року, передусім внаслідок цін на енергоносії та транспорт.

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