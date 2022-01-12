Держрегулювання цін розширили до 11 продуктів харчування: перелік
Кабінет міністрів на засіданні 12 січня розширив перелік продуктів харчування, що потрапляють під державне регулювання.
Про це відомо з засідання уряду.
А саме, граничний рівень торговельної надбавки не може перевищувати 10% для таких "соціальних" товарів:
- Гречана крупа;
- Цукор-пісок;
- Пшеничне борошно вищого ґатунку;
- макаронні вироби українського виробництва (вермішель з борошна вищого ґатунку);
- Пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці);
- Соняшникову олію;
- Курячі яйця категорії С1;
- Птиця (куряча тушка);
- Вершове масло жирністю 72,5%.
Наприкінці 2021 року уряд вже встановлював держрегулювання цін на два продукти – хліб житньо-пшеничний та батон.
У Кабміні таке рішення пояснюють високими темпами зростання цін на продукти у таких категоріях згідно даних Держстату.
Таким чином уряд вносить зміни до своєї постанови від 9 грудня 2020 року № 1236. Регулювання вводять на період дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19.
Нагадуємо:
Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.
За 2021 рік ціни в Україні зросли на 10%, найбільше – на газ та електроенергію, а також на продукти харчування.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua