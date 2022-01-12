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Держрегулювання цін розширили до 11 продуктів харчування: перелік

Середа, 12 січня 2022, 13:51
 
unsplash

Кабінет міністрів на засіданні 12 січня розширив перелік продуктів харчування, що потрапляють під державне регулювання.

Про це відомо з засідання уряду.

А саме, граничний рівень торговельної надбавки не може перевищувати 10% для таких "соціальних" товарів:

  • Гречана крупа;
  • Цукор-пісок;
  • Пшеничне борошно вищого ґатунку;
  • макаронні вироби українського виробництва (вермішель з борошна вищого ґатунку);
  • Пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці);
  • Соняшникову олію;
  • Курячі яйця категорії С1;
  • Птиця (куряча тушка);
  • Вершове масло жирністю 72,5%.

Наприкінці 2021 року уряд вже встановлював держрегулювання цін на два продукти – хліб житньо-пшеничний та батон.

У Кабміні таке рішення пояснюють високими темпами зростання цін на продукти у таких категоріях згідно даних Держстату.

Таким чином уряд вносить зміни до своєї постанови від 9 грудня 2020 року № 1236. Регулювання вводять на період дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19. 

Нагадуємо:

Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.

За 2021 рік ціни в Україні зросли на 10%, найбільше – на газ та електроенергію, а також на продукти харчування.

Економічна правда

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