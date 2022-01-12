"Укрзалізниця" отримала понад 450 мільйонів прибутку

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У 2021 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" отримало чистий прибуток у розмірі 457 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Порахували фінансовий результат за 2021 рік. За оперативними даними, у нас чистий прибуток 457 млн грн. Нагадаю, 2020 рік – 11,8 млрд грн збитків. Перші 6 місяців 2021 року – 1,4 млрд грн збитків", – зазначив голова правління УЗ Олександр Камишін.

За його словами, зростанню прибутків сприяли зростання вантажопотоку, підвищення тарифу на вантажні перевезення, розподіл вагонів через аукціони, економія на закупівлі електроенергії повз посередників, безпосередньо в "Енергоатому", та економія на всіх закупівлях.

Водночас, кращим фінансовим результатам заважили здорожчання дизпального та газу, а також підвищення зарплати співробітників "Укрзалізниці" на 10% з 1 грудня.

"Особисто я не вважаю високий прибуток головним мірилом успішності "УЗ". У компанії багато накопичених проблем, головною причиною яких є системне багаторічне недофінансування. Але й збитковою УЗ не може бути", – заявив очільник компанії.

Нагадуємо:

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" отримала чистий збиток у розмірі 11,8 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2019 року прибуток компанії становив 2,99 млрд грн.

Згідно з фінансовим планом на 2022 рік "Укрзалізниця" планує отримати 1,68 млрд грн чистого прибутку.

Економічна правда