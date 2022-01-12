Уряд буде щодня відслідковувати ціни на пальне, ліки та продукти

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Мінекономіки щодня збиратиме інформацію про зміну цін на 30 категорій товарів, серед яких пальне, медикаменти та продукти харчування.

Про це відомо з документів до засідання уряду 12 січня.

Так, Кабмін доручив Державній службі статистики проводити моніторинг цін на низку категорій товарів та щодня до 16:00 звітувати про це Міністерству економіки.

Під моніторинг потрапляють такі категорії товарів:

Продукти харчування: борошно, макарони, батон, хліб, олія, масло, гречка, вівсянка, пшоно, свинина, яловичина, курка, молоко, сметана, яйця, цукор, капуста, цибуля, буряк, морква, картопля;

Медикаменти : розчин етанолу 96% (медичний спирт), імпортні та вітчизняні жарознижувальні препарати, імпортні та вітчизняні антибіотики, медичні маски одноразові;

Пальне : автогаз, бензин марки А-95, дизпаливо.

Мінагрополітики також доручили спільно з обласними держадміністраціями проводити щотижневий моніторинг закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію та цін виробників на вищезгадані товари.

Зібрану інформацію Мінекономіки використовуватиме для аналітики та підготовки звітів для Кабміну. Також відомству доручили створити міжвідомчі робочі групи за галузями.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів на засіданні 12 січня розширив перелік продуктів харчування, що потрапляють під державне регулювання.

За 2021 рік ціни в Україні зросли на 10%, найбільше – на газ та електроенергію, а також на продукти харчування.

Торік уряд запровадив граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Мінекономіки з березня здійснює моніторинг цін на соціально значущі продукти та запровадило декларування цін.

Економічна правда