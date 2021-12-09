Новини 9 грудня: НБУ підвищив облікову ставку, інфляція сповільнилась

Про ставку. Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставки на 0,5% до 9% та назвав основні ризики для економіки України.

Про інфляцію. У листопаді 2021 року інфляція у річному вимірі сповільнилась до 10,3%, при цьому інфляція на споживчому ринку у листопаді порівняно з жовтнем цього зросла на 0,8%.

Про ціни на газ. Споживачам, що опинилися без постачальника газу, "Нафтогаз" постачатиме блакитне паливо за пільговим тарифом у 7,96 грн/куб.

Про Evergrande. Китайський забудовник Evergrande вперше оголосив дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.

Про арбітраж на 70 млн євро проти України. Виробник електроенергії з відновлюваних джерел SREW N.V. звернувся в міжнародний арбітраж із вимогами до України щонайменше на 70 млн євро.

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Схеми на 140 мільярдів: як бізнес ухиляється від податків із зарплат

Зарплати в конвертах, виплата винагороди через дивіденди та працевлаштування ФОПів. Які схеми використовує бізнес для зменшення податкового навантаження?