Китайська Evergrande вперше оголосила дефолт

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Китайський забудовник Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.

Про це повідомляє Bloomberg, Fitch Ratings.

Рейтингове агентство Fitch Ratings понизила кредитний рейтинг компанії та її дочірніх компаній до RD, або "обмежений дефолт". Це пов'язано з невиплатою за бондами у 645 млн доларів під 13% та у 590 млн доларів під 13,75%. Сплату за ними потрібно було здійснити до 6 грудня у межах ґрейс-періоду, тобто відтермінування.

Evergrande – одна з найбільших компаній Китаю, яка при цьому має борг у 305 мільярдів доларів. Дефолт Evergrande визначає не лише "початок кінця" китайської будівельної імперії, а і можливе падіння значної частини ринку.

Компанія заборгувала гроші 171 китайському банку та 121 фінкомпанії – її дефолт може призвести до того, що кредитування у країні значно скоротиться.

Внаслідок цього компанії не зможуть залучати кошти за доступними ставками, а іноземні інвестори менш охоче вкладатимуть кошти.

Вперше про можливий дефолт Evergrande почали говорити наприкінці вересня, і відтоді компанія перебувала на його межі і спробах реструктуризації кредитів та відтермінування сплат за боргами.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що китайський забудовник China Evergrande Group знову не заплатив відсотки інвесторам за облігаціями - інвестор Deutsche Markt Screening Agentur GmbH готує процедуру банкрутства компанії.

Згодом Evergrande таки виплатив відсотки за простроченими облігаціями, завдяки чому компанії вкотре вдалося уникнути дефолту.

Економічна правда