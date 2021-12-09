Бельгійський виробник "зеленої" енергії пішов в арбітраж до України на 70 млн євро
Виробник електроенергії з відновлюваних джерел SREW N.V. звернувся в міжнародний арбітраж із вимогами до України щонайменше на 70 млн євро.
Про це відомо з проєкту розпорядження уряду щодо використання переговорної процедури у закупівлі юридичних послуг для захисту у справі.
Позивач, повідомляють у Міністерстві юстиції, стверджує про порушення його прав як інвестора що випливають з угоди між урядами України та Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом про взаємне заохочення та захист інвестицій.
Бельгійська SREW N.V. – інвестор у ТОВ "Дніпро-Бузька вітрова станція" на Херсонщині, потжуність станції становить 110 МВт.
Тепер компанія звернулася в арбітраж, бо вважає, що Україна "необґрунтовано та непослідовно руйнувала законодавче регулювання у сфері відновлюваної енергетики".
А саме, це стосується встановлення вимоги щодо повної оплати балансової вартості, додаткового зменшення "зеленого тарифу", збільшення частки відшкодування вартості врегулювання небалансу на користь "Гарпока".
Позивач зауважує невідповідність законних гарантій у разі зміни законодавства положенням Меморандуму про взаєморозуміння.
Міністерство юстиції зазначає, що наразі сума позову залишається невизначеною, але "ймовірно, становитиме не менше 70 млн євро збитків".
Нагадуємо:
Мін'юст отримав повідомлення про арбітраж від імені компанії "Modus Energy International B.V." проти держави Україна у зв’язку з порушенням (на думку позивача) договору до Енергетичної хартії (1994).
Економічна правда
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