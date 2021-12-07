Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

фото: нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 грудня на рівні 27,33 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,73 грн (на 7 грудня – 30,91 гривні).

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 7 грудня на рівні 27,38 гривні.

7 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.

7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,27 – 27,29 гривні.

6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.

Економічна правда