Курс валют на 7 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
7 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,31 – 27,33 гривні;
Євро – 30,83 – 30,85 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,24 — 27,36 гривні. Євро купують за 30,70 гривні, продають за 30,86 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,23 – 27,45 гривні, євро – 30,64 – 31,01 гривні.
Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 7 грудня на рівні 27,38 гривні.
6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.
Економічна правда
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