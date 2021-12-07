Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась

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7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,27 – 27,29 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,27 – 27,29 гривні;

Євро – 30,67 – 30,69 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,21 — 27,39 гривні. Євро купують за 30,60 гривні, продають за 30,92 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,26 – 27,28 гривні, євро – 30,69 – 30,81 гривні.

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 7 грудня на рівні 27,38 гривні.

7 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.

6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.

Економічна правда