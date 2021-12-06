Новини 6 грудня: азбест, "економічний паспорт", ситуація на ТЕС і ТЕЦ

Про азбест. Україна хоче відмовитись від використання у будівництві небезпечного мінералу азбесту, який наносить шкоду здоров'ю і був заборонений уже в 70-ти країнах, зокрема ЄС.

Про "економічний паспорт". Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти щодо запровадження економічного паспорту.

Законопроєкт про економічний паспорт, внесений президентом на розгляд Ради, передбачає створення Фонду майбутніх поколінь - державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років.

Про ситуацію на ТЕС і ТЕЦ. В Україні через відсутність палива станом на 6 грудня не працювали 20 блоків та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,26 ГВт.

Про мікрокредити. За перші три квартали 2021 року українські мікрофінансові організації видали 49 млрд грн мікропозик, що перевищило показник торік на 261 млн грн.

Про український супутник. Український супутник "Січ-2-30" відправили до Сполучених Штатів, де очікується його запуск на орбіту спільно зі SpaceX.

Ексклюзиви ЕП:

Чи відмовиться Україна нарешті від небезпечного азбесту?

Чому Україна ніяк не може відмовитись від використання у будівництві шкідливого мінералу, який уже давно заборонили в ЄС і ще 70-ти країнах, та як цей процес гальмує казахське лобі.