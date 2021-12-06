Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
За перші три квартали 2021 року українські мікрофінансові організації видали 49 млрд грн мікропозик, що перевищило показник торік на 261 млн грн.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на данi Нацкомфінпослуг та НБУ.
В організації констатуть, що кількість виданих в Україні кредитів зростає щороку. Так, у 2019 році в середньому видавалося 983 тисячі кредитів щомісяця, у 2020 році — 1 млн кредитів. У 2021 році щомісяця видають близько 1,2 млн кредитів.
З кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% — з 4059 грн до 4515 грн.
Переважно українці беруть кредити онлайн: 85% мiкрокредитних договорiв оформлюються ними через інтернет.
Щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціям збільшується, загальна сума боргу за 9 місяців 2021 року зросла на 5%. Наразі борг українців перед МФО сягає 15,6 млрд грн лише за протермінованими кредитами.
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Нагадуємо:
У кризовий 2020 рік виручка найбільших мікрофінансових організацій зросла на 2,7 млрд грн проти 2019 року – найбільше виручка у Moneyveo.
Економічна правда
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