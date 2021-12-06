Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів

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За перші три квартали 2021 року українські мікрофінансові організації видали 49 млрд грн мікропозик, що перевищило показник торік на 261 млн грн.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на данi Нацкомфінпослуг та НБУ.

В організації констатуть, що кількість виданих в Україні кредитів зростає щороку. Так, у 2019 році в середньому видавалося 983 тисячі кредитів щомісяця, у 2020 році — 1 млн кредитів. У 2021 році щомісяця видають близько 1,2 млн кредитів.

З кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% — з 4059 грн до 4515 грн.

Переважно українці беруть кредити онлайн: 85% мiкрокредитних договорiв оформлюються ними через інтернет.

Щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціям збільшується, загальна сума боргу за 9 місяців 2021 року зросла на 5%. Наразі борг українців перед МФО сягає 15,6 млрд грн лише за протермінованими кредитами.

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Нагадуємо:

У кризовий 2020 рік виручка найбільших мікрофінансових організацій зросла на 2,7 млрд грн проти 2019 року – найбільше виручка у Moneyveo.

Економічна правда