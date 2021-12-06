Український супутник відправили до США для запуску

фото: дніпровська митниця

Український супутник "Січ-2-30" відправили до Сполучених Штатів, де очікується його запуск на орбіту спільно зі SpaceX.

Про це повідомляє Дніпровська митниця у Facebook.

Зазначається, що вже завершено митні формальності, а супутник "Січ-2-30" відправлено до США без відхилень від графіку.

Супутник виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України КБ "Південне".

За словами голови Державного космічного агентства Володимира Тафтая, вже у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску.

Його планують запустити з мису Канаверал (штат Флорида, США) 10 січня 2022 року.

Читайте більше в інтерв’ю:

Як Україна буде запускати супутники та скільки ми заплатимо Ілону Маску. Інтерв'ю з головою Держкосмосу

Нагадуємо:

Компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск українського супутника "Січ 2-30", який був запланований на грудень, на січень.

Загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією Ілона Маска SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в 1,99 мільйона доларів.

ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з європейською компанією ISILAUNCH (має угоду зі SpaceX) щодо виведення на орбіту космічного апарату "Січ-2-30".

Економічна правда