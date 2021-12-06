"Економічний паспорт": на що можна буде використовувати кошти

фото дмитра Ларіна, УП

Законопроєкт про економічний паспорт, внесений президентом на розгляд Ради, передбачає створення Фонду майбутніх поколінь - державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Фонд матиме на меті накопичення державних внесків на користь його учасників з подальшим інвестуванням активів та здійснення виплат його учасникам.

Активи учасників Фонду формуватимуться з внесків з бюджетних коштів, які надійшли від сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин, та інвестиційного доходу від розміщення та інвестування коштів учасників Фонду", - пояснюють в ОП.

Зазначається, що державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років.

Ці виплати після досягнення громадянином України повноліття можуть використовуватися на:

1) навчання в закладах освіти України;

2) купівлю власного житла на території України;

3) переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення;

4) лікування (при досягненні 18-річного віку).

Крім цього, Зеленський подав на розгляд Ради пов’язані з цим законопроєкти: "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта", "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь" та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь".

"Цими документами пропонується врегулювати питання здійснення державних внесків до системи економічного паспорта, звільнення від оподаткування коштів, залучених на користь учасників Фонду, та доходу, одержаного платником податку з Фонду, а також питання, пов'язані з порушенням інтересів учасників Фонду", - додають в Офісі президента.

У відомстві кажуть, що ухвалення та реалізація законів "дасть змогу інвестувати в українську молодь і водночас створить умови для розвитку економіки та освіти в Україні".

"Кошти, які зможуть отримати молоді люди для оплати свого навчання, дадуть їм більше гнучкості у виборі освітньої траєкторії.

Освітні можливості та перспективи молодих людей на ринку праці менше залежатимуть від матеріального забезпечення їхніх батьків", - заявив Зеленський.

В ОП прогнозують, що з початком здійснення Фондом перших виплат збільшиться попит на нерухомість та на інвестування у пенсійні фонди.

"Можливість використовувати кошти на лікування допоможе дітям з тяжкими хворобами покрити - хоча б частково - необхідні витрати.

При цьому батьки зможуть самостійно обрати заклад, де можна отримати таку допомогу. Це сприятиме розвитку відповідних медичних послуг", - резюмував Зеленський.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти щодо запровадження економічного паспорту.

У владній команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тисяч доларів в еквіваленті (у гривні з урахуванням інфляції).

Президент Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе законопроєкт про економічний паспорт українця.

За його словами, відповідно до законопроєкту, плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України.

Влітку 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожна українська дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр, а також зазначив, що за рішенням РНБО почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що незабаром на персональному рахунку кожного неповнолітнього українця будуть накопичуватись кошти за користування та видобутку надр країни.

Економічна правда