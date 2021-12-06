Через відсутність палива не працюють 20 блоків і 1 корпус ТЕС та ТЕЦ – Укренерго

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В Україні через відсутність палива станом на 6 грудня не працювали 20 блоків та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,26 ГВт.

Про це свідчать дані Міненерго та Укренерго.

За даними Міненерго, станом на 3 грудня на 12 ТЕС фактичні запаси вугілля нижчі за необхідні.

Зокрема, на Вуглегірській ТЕС запаси вугілля на цю дату становили 21 тис тонн за мінімально допустимих 77,6 тис тонн.

На Зміївській ТЕС - 59,5 тис тонн за мінімально необхідних 99,4 тис тонн. На Трипільській - 42,7 тис тонн за необхідних 50,6 тис тонн.

Сумарно на трьох ТЕС держкомпанії Центренерго знаходилось 123,2 тис тонн за мінімально допустимих 227,6 тис тонн.

міненерго

міненерго

Станом на 6 грудня фактичні запаси вугілля також нижчі за необхідні.

За даними Укренерго, станом на 12:00 6 грудня в аварійному ремонті перебувало 1 блок Добротвірської ТЕС та 1 корпус Слов’янській ТЕС загальною потужністю 0,56 ГВт, тоді як на ранок 29 листопада - 2 блоки та 2 корпуси ТЕС загальною потужністю 1,05 ГВт.

За заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 20 блоків та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,26 ГВт (на ранок 29 листопада - 20 блоків та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,04 ГВт).

"Станом на ранок 6 грудня загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 414,9 тис. тонн, зокрема газового - 318,9 тис. тонн і антрацитового - 96 тис. тонн", - додали в компанії.

Нагадаємо:

В Україні через відсутність палива станом на 22 листопада не працювали 20 блоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7 ГВт.

В Україну прибув перший із семи законтрактованих компанією ДТЕК кораблів із понад 60 тисячами тонн вугілля.

В Україні через відсутність палива станом на 15 листопада не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт.

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава нікого не залишить без світла і тепла, за його словами, нестачі не буде: вугілля, яке доставляють морем, повністю закриє потреби енергетичної сфери до кінця поточного року.

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Економычна правда