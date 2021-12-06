Зеленський зареєстрував законопроєкти про "економічний паспорт"

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Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти щодо запровадження економічного паспорту.

Про це відомо з сайту ВРУ.

Так, зареєстровано 4 законопроєкти. Перший (№6394) стосується безпосередньо економічного паспорту та його законодавчого закріплення. Другим вносяться зміни до Бюджетного кодексу у частині державних внесків до системи економічного паспорта.

Обидва визначені президентом як невідкладні.

Крім того, Зеленський вніс до Ради два документи щодо Фонду майбутніх поколінь, які вносять зміни до Податкового кодексу, а також Кодексу про адміністративні порушення та Кримінального кодексу. Вони теж визначені як невідкладні.

Такий фонд існує у низці інших країн, зокрема – Норвегії, де його мета полягає в акумулюванні надходження від нафти та газу для майбутніх цілей. Ймовірно, що згадані два законопроєкти теж пов’язані з економічним паспортом українця.

Нагадуємо:

У владній команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тисяч доларів в еквіваленті (у гривні з урахуванням інфляції).

Президент Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе законопроєкт про економічний паспорт українця.

За його словами, відповідно до законопроєкту, плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України.

Влітку 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожна українська дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр, а також зазначив, що за рішенням РНБО почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що незабаром на персональному рахунку кожного неповнолітнього українця будуть накопичуватись кошти за користування та видобутку надр країни.

Економічна правда