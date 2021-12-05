Новини вихідних: падіння Bitcoin, китайський автовиробник повертається в Україну
Неділя, 5 грудня 2021, 18:00
Про Carlsberg. Євген Шевченко, який очолює український офіс Carlsberg з 2014 року, залишає свою посаду за своїм бажанням.
Про авторинок. Корпорація УкрАВТО підписала угоду про дистриб'юцію та сервісну підтримку автомобілів GEELY на території України.
Про криптовалюту. Вартість Bitcoin у ніч із п'ятниці на суботу знизилася з 57,4 тисяч доларів до 42,8 тисяч.
Про "відкрите небо". Угода про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, які мали запрацювати у грудні, переносяться на строк не раніше січня.
Про держприбутки. Передбачається, що у 2022 році держпідприємства мають сплатити 48,5 млрд грн дивідендів, що становить 4% доходів держбюджету.
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