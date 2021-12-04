Директор Carlsberg в Україні залишає компанію

ДЖЕРЕЛО: HUXLEY.MEDIA

Євген Шевченко, який очолює український офіс Carlsberg з 2014 року, залишає свою посаду за своїм бажанням.

Про це він написав на facebook.

"19 років у компанії (Росія, Латвія, Узбекистан, знову Росія), потім майже 9 років в Україні – виявилися too much. Досить. Час і честь знати. Звали до Південно-Східної Азії – не поїхав. Сімейні причини, КОВІД тощо", - заявив Шевченко.

Він написав, що йде з гордістю і дякує команді.

"Ми запустили К1664 та "Гараж", які "порвали" ринок. Ми збудували чудову "Львіварню", яка стала перлиною мого улюбленого Львова. І це лише мала частина того, чого ми досягли. Є ще робота з ОЕ, Євробачення, Захар Беркут і, нарешті, спонсорство Національної збірної з футболу", - написав він.

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