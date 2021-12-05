Китайський виробник авто повертається на ринок України

Корпорація УкрАВТО підписала угоду про дистриб'юцію та сервісну підтримку автомобілів GEELY на території України.

Про це повідомляється у прес-релізі.

Таким чином, у 2022 році бренд GEELY офіційно повертається на місцевий ринок, після майже десяти років відсутності.

Нагадуємо:

Geely Auto – це основна дочірня компанія Geely Holding Group, глобальної автомобільної групи. Компанія має контрольні пакети акцій багатьох відомих міжнародних брендів та партнерських відносин, таких як 99% акцій Volvo, 51% контрольних пакетів акцій Lotus та 9,7% акцій Daimler AG.

У 2020 році Mercedes-Benz та Geely Holding оголосили про офіційне створення глобального спільного підприємства smart Automobile Co., Ltd.