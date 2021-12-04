Bitcoin за добу подешевшав майже на 18%

UNSPLASH

Вартість Bitcoin минулої доби знизилася з 57,4 тисяч доларів до 42,8 тисяч.

Про це відомо, виходячи з даних торгів.

Станом на 12:00 по Києву суботи, 4 грудня, криптовалюта торгується на позначці 47,5 тисяч доларів. Це щонайменше з кінця вересня.

Нагадуємо:

Всесвітня організація охорони здоров'я встановила, що у нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці, вища ймовірність повторного зараження людини, курс криптовалюти відповів падінням.