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Bitcoin за добу подешевшав майже на 18%

Субота, 4 грудня 2021, 12:05
 
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Вартість Bitcoin минулої доби знизилася з 57,4 тисяч доларів до 42,8 тисяч.

Про це відомо, виходячи з даних торгів.

Станом на 12:00 по Києву суботи, 4 грудня, криптовалюта торгується на позначці 47,5 тисяч доларів. Це щонайменше з кінця вересня.

Нагадуємо:

Всесвітня організація охорони здоров'я встановила, що у нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці, вища ймовірність повторного зараження людини, курс криптовалюти відповів падінням.

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Економічна правда
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