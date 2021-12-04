Bitcoin за добу подешевшав майже на 18%
Субота, 4 грудня 2021, 12:05
Вартість Bitcoin минулої доби знизилася з 57,4 тисяч доларів до 42,8 тисяч.
Про це відомо, виходячи з даних торгів.
Станом на 12:00 по Києву суботи, 4 грудня, криптовалюта торгується на позначці 47,5 тисяч доларів. Це щонайменше з кінця вересня.
Нагадуємо:
Всесвітня організація охорони здоров'я встановила, що у нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці, вища ймовірність повторного зараження людини, курс криптовалюти відповів падінням.
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