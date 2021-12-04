Держпідприємства мають сплатити майже 50 мільярдів дивідендів у 2022 році

Передбачається, що у 2022 році держпідприємства мають сплатити 48,5 млрд грн дивідендів, що становить 4% доходів держбюджету.

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП.

Порівняно з 2021 роком у держбюджеті на 2022 рік передбачено збільшення запланованих надходжень від дивідендів держпідприємств на 68%.

"При цьому, причини такого підвищення залишаються незрозумілі", - йдеться у публікації.

Нагадуємо:

Відповідно до звіту Держказначейства, надходження від дивідендів за перші три квартали 2021 року склали 26,8 млрд грн. У свою чергу, за весь 2021 рік розмір виплачених держпідприємствами дивідендів має скласти 28,8 млрд грн.

2 грудня Верховна Рада України прийняла Закон про держбюджет на 2022 рік.