Уряд затвердив фінплан "Укрзалізниці" на 2022 рік

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Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2022 рік.

Фінплан затвердили на засіданні 29 грудня, повідомляє прес-служба УЗ.

Уряд затвердив, що за підсумками роботи у 2022 року АТ "Укрзалізниця" має отримати 1,68 млрд грн чистого прибутку - у 6,7 разів більше, ніж запланований аналогічний показник за 2021 рік.

У фінансовому плані УЗ на 2022 рік заклали доходи в сумі 101,977 млрд грн, чистий дохід від реалізації - 98,091 млрд грн, капітальні інвестиції - 29,989 млрд грн.

"Також компанія очікує на економію 500 млн грн від зниження суми оплати податку на землю. Крім того, заплановане фінансування видатків на капітальні інвестиції з державного бюджету в обсязі 6,8 млрд грн та надходження на користь держави в обсязі 28,02 млрд грн", - додали у прес-службі.

Нагадуємо:

За підсумками роботи 11 місяців 2021 року "Укрзалізниця" отримала 227,3 млн грн чистого прибутку - компанія має всі перспективи завершити 2021 рік прибутково.

За підсумками 10 місяців 2021 року "Укрзалізниця" отримала 113,5 млн грн чистого прибутку.

Укрзалізниця у вересні заробила 321,9 млн грн, чим скоротила свій збиток від початку року до пів мільярда.

За підсумками квітня 2021 року "Укрзалізниця" отримала 35 млн грн прибутку - це перший позитивний фінансовий результат після останніх 12 місяців збиткових показників.

Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку в 2020 році.

Економічна правда