УЗ скоротила збиток до пів мільярда

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Укрзалізниця у вересні заробила 321,9 млн грн, чим скоротила свій збиток від початку року до пів мільярда.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Таким чином, за січень – вересень 2021 року Укрзалізниця отримала 468,8 млн грн збитків. Це у 3,6 разу менше, ніж у першому кварталі цьогоріч та втричі менше першого півріччя.

В УЗ кажуть, що компанія вийшла на прибуток завдяки пожвавленню роботи вантажної вертикалі та збільшенню обсягів перевезень. Так, прибуток від вантажних перевезень з січня становив понад 8,7 млрд грн. Решту доходів отримали від іншої операційної діяльності.

Традиційно отримано збиток від пасажирських перевезень — понад 10,1 млн грн.

Зазначається, що на думку фахівців фінансової вертикалі за стабільної економіки та сталому курсі 2021 рік УЗ закінчить прибутковою.

Крім того, компанія планує отримувати додаткові надходження від реалізації непрофільних активів та зменшення витрат на електроенергію. Також, у вересні УЗ зафіксувала рекордне середньодобове навантаження за 5 років.

Нагадуємо:

За підсумками квітня 2021 року "Укрзалізниця" отримала 35 млн грн прибутку - це перший позитивний фінансовий результат після останніх 12 місяців збиткових показників.

Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку в 2020 році.

Економічна правда