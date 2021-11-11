УЗ за 10 місяців 2021 року отримала 113,5 мільйонів чистого прибутку

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За підсумками 10 місяців 2021 року "Укрзалізниця" отримала 113,5 млн грн чистого прибутку.

Про це заявив голова правління УЗ Олександр Камишін, передає прес-служба компанії.

"Укрзалізниця може бути прибутковою, і ми це довели. Жовтень компанія завершила з чистим прибутком у майже 575 млн грн, а за 10 місяців 2021 року отримала позитивний фінансовий результат - 113,5 млн грн.

Впевнений, що 2021 рік, на відміну від минулого року, нам вдасться завершити з прибутком", - сказав Камишін.

Він нагадав, що за 10 місяців минулого року компанія отримала 11,8 млрд грн збитків.

За 1 півріччя 2021 року - 1,4 млрд грн збитків.

"Показник EBITDA за 10 місяців 2021 року досяг 10,3 млрд грн, що на 2,8 млрд грн більше ніж за відповідний період минулого року.

При цьому дохід від реалізації продукції Укрзалізниці збільшився на 12% і становить 69 млрд грн. Найбільша частка доходу в структурі доходу від реалізації продукції - це доходи від вантажних перевезень, які за січень - жовтень 2021 року склали понад 57 млрд грн", - додали в компанії.

Нагадуємо:

Укрзалізниця у вересні заробила 321,9 млн грн, чим скоротила свій збиток від початку року до пів мільярда.

За підсумками квітня 2021 року "Укрзалізниця" отримала 35 млн грн прибутку - це перший позитивний фінансовий результат після останніх 12 місяців збиткових показників.

Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку в 2020 році.

Економічна правда