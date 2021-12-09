УЗ за 11 місяців 2021 року отримала 227 мільйонів чистого прибутку

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За підсумками роботи 11 місяців 2021 року "Укрзалізниця" отримала 227,3 млн грн чистого прибутку - компанія має всі перспективи завершити 2021 рік прибутково.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін, передає прес-служба компанії.

"За листопад Укрзалізниця отримала позитивний фінансовий результат 113,9 млн грн, за 11 місяців 2021 року - 227,3 млн грн чистого прибутку.

Компанія стає більш ефективною та має всі перспективи вийти на прибутковий рівень за підсумками 2021 року", - сказав Камишін.

При цьому, за його словами, за 11 місяців минулого року АТ "Укрзалізниця" отримало близько 12 млрд грн збитків та 147,3 млн збитків у листопаді 2020 року.

За 11 місяців 2021 року показник EBITDA становить 12,6 млрд грн - це на 3,9 млрд грн більше ніж за відповідний період минулого року.

Чистий дохід від реалізації продукції АТ "Укрзалізниця" збільшився на 12,8% - до 77,4 млрд грн.

Найбільшу частку доходу в структурі доходів від реалізації продукції становлять доходи від вантажних перевезень, за січень - листопад 2021 року вони склали 64,4 млрд грн.

Нагадуємо:

За підсумками 10 місяців 2021 року "Укрзалізниця" отримала 113,5 млн грн чистого прибутку.

Укрзалізниця у вересні заробила 321,9 млн грн, чим скоротила свій збиток від початку року до пів мільярда.

За підсумками квітня 2021 року "Укрзалізниця" отримала 35 млн грн прибутку - це перший позитивний фінансовий результат після останніх 12 місяців збиткових показників.

Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку в 2020 році.

Економічна правда