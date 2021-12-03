Новини 3 грудня: Нафтогаз знайшов нове газове родовище, тарифи на транспорт

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Про тарифи. Мер Києва Віталій Кличко анонсував нові ціни на проїзд у громадському транспорті, які орієнтовно планують ухвалити після опалювального сезону.

Про Ахметова. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова натякнула, що в її відомстві мають понад 200 кримінальних проваджень проти компаній і підприємств, пов’язаних з Рінатом Ахметовим.

Про акції. Один із банків, який працює в Україні, планує запустити функцію торгівлі цінними паперами іноземних компаній за допомогою свого банківського застосунку.

Про газ. Компанія "Укргазвидобування" відкрила нове родовище з перспективними ресурсами до 5 млрд куб. м газу - нове Моспанівське родовище знаходиться у Харківській області.

Про ціни. Ціни на продовольство у світі продовжують зростати у листопаді та перевищують рівні 2011 року через зерно та молочну продукцію

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