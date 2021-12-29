Новини 29 грудня: Лещенко повертається в УЗ, АМКУ дозволив купити "Більшовик"

Про Лещенка в УЗ. Кабмін затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради Укрзалізниці - Сергій Лещенко повертається до наглядової ради.

Про "Більшовик". АМКУ дозволив ТОВ "Дженерал Комерс", пов'язаній із групою UFuture Василя Хмельницького, придбати АТ "Перший Київський Машинобудівний Завод" ("Більшовик"). При цьому регулятор перевіряє факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону.

Про "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що обидві нитки газопроводу "Північний потік-2" готові до експлуатації.

Про держборг. Станом на 30 листопада 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2,56 трильйона гривень або 94,15 мільярда доларів.

Про спецмита на російські енергоресурси. Кабінет міністрів продовжив на рік - до 31 грудня 2022 року - дію спецмит на імпорт з Росії деяких видів енергоресурсів.

Про "Дніпроазот". АМКУ оштрафував АТ "Дніпроазот" Ігоря Коломойського на 80,1 млн грн за зупинку виробництва та реалізації рідкого хлору у 2018 році.

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