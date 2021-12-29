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Уряд продовжив на рік спецмита на імпорт низки енергоресурсів із Росії

Середа, 29 грудня 2021, 16:05
 
фото: кабмін

Кабінет міністрів продовжив на рік - до 31 грудня 2022 року - дію спецмита на імпорт з Росії деяких видів енергоресурсів.

Таке рішення ухвалили на засіданні 29 грудня.

Зокрема, продовжили спецмито в 4% на трубопровідне дизпаливо, 3% - на скраплений газ, 65% - на всі типи вугілля, крім антрацитового, коксівного та бітуміозного.

Нагадаємо:

Раніше Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг запропонував запровадити єдине спеціальне мито 4-5% на імпорт всіх енергетичних ресурсів з Росії.

31 грудня закінчувалась дія спецмита у розмірі 4% на трубопровідне дизпальне, 3% для скрапленого газу; 65% на вугілля марки Г походженням з РФ.

Кабінет міністрів запровадив спецмито з 1 серпня 2019 року.

Економічна правда

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енергетика Кабмін Україна Росія вугілля

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