Хмельницький виходить з UDP: Іванов викуповує 55% його акцій

Василь Хмельницький фото дмитра ларіна

Бізнесмен Андрій Іванов готовий викупити 55% акцій холдингової групи UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited, що належать Василю Хмельницькому.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

У повідомленні йдеться, що АМКУ схвалив угоду 29 грудня, і сторони планують її укласти у січні 2022 року.

Офіційним покупцем виступила компанія з групи Андрія Іванова Ethelbert Trading Limited. Остаточні розрахунки між сторонами повинні бути проведені до середини 2026 року.

"При цьому девелоперська компанія UDP продовжить стабільну реалізацію поточних проєктів, а також активізує роботу над новими", - кажуть в компанії.

"Два роки тому ми з моїм партнером Василем Хмельницьким розділили управління спільними активами, зокрема, компанією UDP. Таке рішення дозволило обом сфокусуватися на розвитку проєктів, що є пріоритетними й найбільш цікавими для кожного з нас.

Так, за останній рік моя інвесткомпанія Q Partners інвестувала у декілька нових інфраструктурних проектів, які ми разом з командою UDP розвиватимемо протягом найближчих 10-15 років. З огляду на це, угода є логічним кроком у бік структуризації девелоперського портфелю, що має відбутися після виконання всіх умов стосовно оплати вартості активу. При цьому ми з Василем Хмельницьким залишаємося співінвесторами та добрими партнерами у решті спільних проєктів", - заявив Іванов.

Згідно з проєктом договору сторін, розрахунок за угодою відбуватиметься у декілька етапів.

Упродовж перехідного періоду, з моменту укладення угоди до середини 2026 року, Іванов отримає контроль над 55% акцій через надання права брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати 55% акцій.

UDP разом з компанією А Девелопмент стали переможцями аукціону з продажу Першого київського машинобудівного заводу (колишнього "Більшовика"). Консорціум запропонував понад 1,4 млрд гривень. 7 грудня 2021 інвестори сплатили відповідні кошти до державного бюджету.

Читайте більше про приватизацію ПКМЗ у статті Олександра Колесніченка та Дани Гордійчук: Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"

Нагадаємо:

27 жовтня АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Як розповідала ЕП, власником ПКМЗ став консорціум інвесторів, серед яких – власник компанії "А-девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Акціонером UDP також є Василь Хмельницький.

На торгах жодної ставки не зробила компанія "ДК Інвест" Степана Черновецького. Причиною такої поведінки джерела ЕП називали можливі "закулісні домовленості" з Черновецьким, аби за "вигідну ціну" отримати частину нерухомості.

Повідомлялось, що Антимонопольний комітет за власною ініціативою перевірить дотримання конкуренції під час аукціону з продажу київського "Більшовика".

Згодом повідомлялось, що Антимонопольний комітет залишив без розгляду заяву на купівлю "Більшовика" пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького ТОВ "Дженерал Комерс".

Кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" (1,429 млрд грн) 7 грудня надійшли до бюджету.

На початку грудня стало відомо, що Антимонопольний комітет ще не виносив рішення щодо поданої повторно заяви про надання дозволу на купівлю "Більшовика" ТОВ "Дженерал Комерс", пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького.

29 грудня АМКУ дозволив ТОВ "Дженерал Комерс", пов'язаній із групою UFuture Василя Хмельницького, придбати АТ "Перший Київський Машинобудівний Завод" ("Більшовик"). При цьому регулятор перевіряє факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону.

Економічна правда