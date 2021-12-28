Китайська Evergrande заявила про поновлення робіт на 92% об'єктів

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Китайський забудовник China Evergrande Group, який балансує на межі дефолту, заявив про відновлення робіт на 92% своїх об'єктів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до заяви компанії, майже 92% проєктів Evergrande наразі перезапущено, порівняно з приблизно 50% на початку вересня.

Зазначається, що кількість працівників, задіяних у проєктах, які відновили будівництво, з вересня зросла на 31% до 89 тис.

"У міру того, як ми успішно відновлюємо роботи, виробництво та будівництво, ми зможемо передавати житло покупцям, відновлювати продажі та операції і погашати борги", - зазначив глава компанії, мільярдер Хуей Ка Янь.

За його словами, понад 80% ділових партнерів Evergrande, зокрема постачальники будматеріалів, відновили співпрацю з компанією.

Але, додав мільярдер, компанія має "розвинути повну швидкість", щоб вручити цього місяця покупцям ключі від 39 тис квартир у 115 житлових комплексах. Починаючи з вересня, Evergrande вручала менше 10 тис ключів від нового житла щомісяця.

Агентство Bloomberg нагадує, що боргові зобов'язання Evergrande перевищують 300 мільярдів доларів.

Крім зобов'язань перед банками, постачальниками та індивідуальними інвесторами, компанія має облігації на суму 7,4 млрд дол із терміном погашення у 2022 році. 28 грудня Evergrande має виплатити купони за цими облігаціями на суму 255 млн дол.

Компанія уже двічі пропустила термін виплати за облігаціями - агентства Fitch Ratings та S&P Global оголосили про "вибірковий дефолт" забудовника.

"Стурбований тим, що поглиблення промислової кризи зашкодить економічному зростанню та підірве соціальну стабільність, Пекін почав полегшувати фінансування для деяких забудовників, а також для покупців житла.

Центральний банк Китаю пообіцяв посилити підтримку економіки, підтвердивши свою мету сприяти "здоровому" зростанню сектора нерухомості, захистити права покупців житла та краще задовольняти попит на житло", - йдеться у повідомленні.

Міністр житлового будівництва та розвитку міст і сіл Ван Менхуй, сказав в інтерв'ю державному телебаченню, що уряд докладатиме зусиль для стабілізації цін на землю та житло і забезпечення розумного попиту.

При цьому він додав, що житлова політика не буде використовуватися як короткостроковий економічний стимул.

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Нагадуємо:

Китайський забудовник Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.

Економічна правда