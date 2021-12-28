За вихідні США збільшили поставки газу до Європи на третину – Bloomberg

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Кількість танкерів із природним газом, які прямують зі США до європейських портів, за вихідні зросла на третину.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, 20 танкерів з американським газом прямували до Європи, порівняно з 15 напередодні Різдва (25 грудня).

Ще 14 суден прямували в напрямку Європи в очікуванні остаточних розпоряджень.

"Європейські ціни на газ впали четверту сесію поспіль через очікування, що поставки США допоможуть полегшити занепокоєння щодо поставок.

Навіть після недавнього спаду ціни на паливо все ще в 10 разів вищі, ніж рік тому", - пише видання.

У вівторок зранку ціна на газ у Європі знизилася до 1231 долара за тисячу кубометрів.

Нагадуємо:

Російський "Газпром" знову відмовився бронювати потужності газопроводу Ямал-Європа на 26 грудня.

Вітер, що посилився останніми днями в Європі, підвищив вироблення вітряної генерації і за останні два дні обвалив ціни на газ на третину від історичного максимуму 21 грудня.

Раніше Росія заявила, що зміна напряму потоку газу не була політичним кроком, хоча вона співпадає зі зростанням напруженості між Москвою та Заходом через Україну і підняла ціни на газ до рекордних висот.

Російський "Газпром" знизив транзит природного газу через Україну на 20% – зі 109 мільйонів кубічних метрів до 87,7 мільйона кубометрів на добу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу.

Економічна правда