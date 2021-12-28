В уряді анонсували масштабну реформу держкомпаній у 2022 році

Юлія Свириденко фото: форум україна 30

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявила про намір провести масштабну реформу публічої власності у 2022 році, після якої під управлінням міністерств залишиться до 100 держкомпаній.

Про це вона сказала агентству "Інтерфакс-Україна".

"У 2022-му ми маємо провести масштабну реформу публічної власності. На рівні міністерств залишиться не більше 100 підприємств. Найбільші з них будуть підпорядковані Кабінету міністрів", - заявила Свириденко.

Вона також підтвердила наміри завершити розпочатий ще у 2017 році "тріаж" держкомпаній.

"Так званий "тріаж" розділить підприємства на непрацюючі та працюючі. Працюючі, у свою чергу, - на ті, які мають залишитися у державній власності, та на ті, які можуть бути продані", - пояснила міністерка.

При цьому, за її словами, непрацюючі держкомпанії підуть на ліквідацію чи приватизацію залежно від того, в якому вони стані.

"Працюючі підприємства, які мають залишитися у державній власності, ми об'єднаємо з метою їхнього укрупнення, і таким чином закінчимо цю важливу реформу", - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо:

15 найбільших державних компаній України, які обрані урядом для реформи корпоративного управління, прозвітували про фінансові результати за 9 місяців 2021 року - 10 із 15 прозвітували про прибуток.