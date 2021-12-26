Новини вихідних: зміни в правлінні УЗ, виплата "єПідтримки"

Про 2022. Згідно зі звітом британського аналітичного центру CEBR, у 2022 році обсяг світової економіки вперше перевищить 100 трильйонів доларів.

Про МВФ. Аналітики з питань корпоративного управління заявили, що Уряд не виконав зобов’язання з оновленого меморандуму з МВФ щодо продажу щонайменше трьох великих ДП до кінця грудня 2021 року.

Про УЗ. Кабінет Міністрів змінив склад правління АТ "Укрзалізниця".

Про "тисячу Зеленського". 24 грудня гроші за програмою єПідтримки почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Про газ. Кабінет Міністрів дозволив бюджетним установам здійснювати в грудні стовідсоткову передоплату за природний газ за договорами з "Нафтогаз трейдинг".