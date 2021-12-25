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Кабмін дозволив бюджетникам у грудні стовідсоткову передоплату за газ

Субота, 25 грудня 2021, 16:53
 
ISTOCK

Кабінет Міністрів дозволив бюджетним установам здійснювати в грудні стовідсоткову передоплату за природний газ за договорами з "Нафтогаз трейдинг".

Про це йдеться у постанові №1358.

Документом вносяться зміни  до постанови про карантинні заходи №641 від 20 липня 2020 року, яка забороняє передоплату товарів, робіт і послуг, які купуються за бюджетні кошти, на період карантину.

Тепер бюджетні установи отримали право здійснити стовідсоткову передоплату вартості природного газу за грудень поточного року.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти із фіксованою ціною на газ – 13,7 гривні за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні). 

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Економічна правда
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