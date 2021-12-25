Почались виплати "єПідтримки" через держбанки

ФОТО НБУ

24 грудня гроші за програмою єПідтримки почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Там додали, що понад 3,6 мільйонів людей вже відкрили спеціальні рахунки в цих банках.

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Нагадуємо:

Monobank та Альфа-банк 16 грудня розпочали перші виплати за програмою єПідтримка.

Українці відкрили у банках понад мільйон карток для отримання виплат за програмою "єПідтримка".

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022.