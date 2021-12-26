Дослідження: у 2022 світова економіка вперше перевищить 100 трильйонів доларів

Згідно зі звітом британського аналітичного центру CEBR, у 2022 році обсяг світової економіки вперше перевищить 100 трильйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

За їх даними, Китай може випередити США і стати першою світовою економікою у 2030 році, що на два роки довше, ніж прогнозувалося раніше. А Індія вже в тому ж 2022 може випередити Францію, а потім Велику Британію в 2023 році, щоб відновити своє місце шостої найбільшої економіки світу.

Німеччина перебуває на шляху до того, щоб випередити Японію за рівнем обсягу економіки у 2033 році. У центрі наголосили, що важливим питання у 2022 буде протидія інфляції, яка наприклад у США досягла рекордних за останній час 6,8%.

Нагадуємо:

У березні У МВФ заявили про більш швидке відновлення світової економіки, але воно нерівномірне, і є тривожні ознаки зростання розриву між розвиненими і тими, що розвиваються економіками.