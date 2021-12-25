Україна не виконала зобов'язання меморандуму з МВФ щодо приватизації — аналітики

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Аналітики з питань корпоративного управління заявили, що Уряд не виконав зобов’язання з оновленого меморандуму з МВФ щодо продажу щонайменше трьох великих ДП до кінця грудня 2021 року.

Про це повідомляється у публікації Soe Weekly для ЕП.

"Згідно з оновленим Меморандумом МВФ, український уряд взяв на себе зобов’язання розпочати тендери з продажу щонайменше трьох великих ДП до кінця грудня 2021 року, включаючи "ОГХК", "Перший Київський машинобудівний завод" та "Президент-готель".

Однак жоден з цих аукціонів не відбудеться до цього терміну", - повідомили вони.

Так, аукціон "ОГХК" знову перенесено, продаж "Першого київського машинобудівного заводу" (більше відомого як "Більшовик") Антимонопольний комітет призупинив, а аукціон "Президент-Готелю" станом на сьогодні так і не оголошений.

Нагадуємо:

До Фонду державного майна надійшли дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", що був запланований на 20 грудня 2021 року. Одна з заявок не відповідала вимогам чинного законодавства, тому аукціон визнано таким, що не відбувся.

Міжнародні компанії, попри зацікавленість в об’єкті, не готові брати участь у приватизації АТ "ОГХК" без надання урядом гарантій захисту великих інвестицій.

Антимонопольний комітет за власною ініціативою перевірить дотримання конкуренції під час аукціону з продажу київського "Більшовика".

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