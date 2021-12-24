Новини 24 грудня: підприємців у селі звільнили від касових апаратів, ще один порт передали в концесію

Про касові апарати. Кабінет міністрів звільнив підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Про концесію. Міністерство інфраструктури, "Адміністрація морських портів, "Рисоіл-Херсон" і "Херсонський порт" 23 грудня підписали акти про передачу в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" на 30 років.

Про цінп на газ. Вітер, що посилився останніми днями в Європі, підвищив вироблення вітряної генерації і за останні два дні обвалив ціни на газ на третину від історичного максимуму 21 грудня.

Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ.

Про дотації для виробників продуктів. Кабінет міністрів розробляє механізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціальних харчових товарів через зростання цін на газ.

Про Північний потік-2 і Україну. Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Україна виграла б від запуску "Північного потоку-2" за рахунок зниження цін на спотовому ринку Європи, звідки країна закуповує для себе газ.

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Як новий орган буде перевіряти бізнес, скільки податкових міліціонерів туди працевлаштують, які справи буде розслідувати та для чого БЕБ озброєні підрозділи "фізичного захисту".