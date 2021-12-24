Херсонський морський порт передали в концесію

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Міністерство інфраструктури, "Адміністрація морських портів, "Рисоіл-Херсон" і "Херсонський порт" 23 грудня підписали акти про передачу в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" на 30 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що загальна сума інвестицій у порт — 320 млн грн. Компанія-концесіонер планує провести модернізацію та реконструкцію обладнання, механізацію складів, встановленню додаткових силосів. Для цього вже затверджено план-графік здійснення інвестицій та розроблені технічні проєкти.

"Херсонський порт буде модернізовано, що значно підвищить його ефективність. Йдеться про принаймні 216 млн грн інвестицій у порт у найближчі 3,5 року та щонайменше 18 млн грн для інфраструктури Херсону. Зокрема, у планах – співфінансування капремонту доріг на шляху до порту та нового майданчика для вантажівок поза межами міста.

Капітальні інвестиції допоможуть реалізувати потенціал для розвитку перевезень внутрішніми водними шляхами, адже порт знаходиться у дельті Дніпра. Однією з умов концесійного договору є збільшення до 80% частки вантажів, що прямують до порту внутрішнім водним та залізничним транспортом", – розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За умовами концесійного договору концесіонер зобов’язується:

щорічно сплачувати концесійний платіж у розмірі щонайменше 12 млн грн з урахуванням індексації та 7% від чистого доходу; протягом перших трьох з половиною років з дати закінчення перехідного періоду інвестувати в об’єкт щонайменше 216 млн грн, а протягом перших 10 років – ще додатково щонайменше 62 млн грн; забезпечити обсяги перевалки вантажів порту у 2030 році на рівні не менше 1,36 млн тонн; забезпечити безперервну діяльність порту; перевести всіх працівників Херсонського морського порту та частину працівників АМПУ, не допускаючи їх звільнення протягом 10 років; не допускати зниження заробітної плати працівників протягом перших 3-х років з моменту прийняття їх концесіонером на роботу, підвищуючи рівень виплат відповідно до законодавства; виконувати заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Засновниками ТОВ "Херсонський порт" опосередковано виступають компанії груп Risoil та Georgian Industrial Group. Договір стосовно передачі в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" було підписано у червні 2020 року.

Економічна правда