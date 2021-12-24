Путін вважає, що Україна виграла б від запуску "Північного потоку-2"

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Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Україна виграла б від запуску "Північного потоку-2" за рахунок зниження цін на спотовому ринку Європи, звідки країна закуповує для себе газ.

Про це він сказав на спільному засіданні Державної ради та Ради при президенті з науки та освіти, передає "Інтерфакс-Україна".

"З приводу "Північного потоку 2" - це ще й безглуздо - для тих, хто не дає можливості працювати цій системі, тому що додаткове надходження обсягів газу на європейський ринок, безумовно, знизило б ціну на біржі, на споті", - сказав Путін.

"А оскільки багато країн, до речі, говорячи, включаючи ту ж Україну, яка залежить від споту сьогодні (це їхній власний вибір був, вони не хочуть у нас купувати безпосередньо) - і для них ціна впала б - і суттєво. Просто самі собі підрізають сук, на якому сидять. Це дивно, але гаразд, це їхній вибір. Не ми ж придумали, це вони придумали", - додав президент Росії.

За словами Путіна, Польща відсунула Росію від управління газопроводом Ямал-Європа, що могло призвести до нинішніх кризових явищ на європейському ринку.

"Тепер ще зупинили в аверсному режимі рух газу по "Ямалу-Європі". У нас, до речі, там 45% належить "Газпрому". Але нас польська сторона відсунула від управління цією системою. Ну самі так керують: одні споживачі не замовляють додатковий обсяг газу, а інші взяли - у реверсному режимі, у зворотний бік запустили - наш газ, власне кажучи", - додав він.

Нагадуємо:

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав однією зі складових зростання спотових цін на газ, яке наразі спостерігається в Європі, попит з боку України.

21 грудня спотова ціна газу в Європі перевищила рекордні 2,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

У листопаді та грудні російський "Газпром" часто переривав транзит палива газопроводом "Ямал-Європа", через що він переходить у реверсний режим – газ йде із заходу на схід.

Станом на ранок 20 грудня рівень запасів газу в підземних сховищах Європи зменшився до 59,57% від їх максимальної місткості – це на 16,3 в.п. нижче за середнє значення за останні п'ять років.