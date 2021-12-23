Новини 23 грудня: Путін звинуватив Україну в зростанні цін на газ, TikTok обійшов Google

Про угоду з Угорщиною. Оператори ГТС України та Угорщини уклали угоду щодо збільшення на третину гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи.

Про Укрнафту. Засідання акціонерів "Укрнафти" 23 грудня не відбулося – на ньому могли розглянути питання розділення активів.

Про "Північний потік". Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський "Північний потік-2" не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

Про TikTok. Платформа з короткими відео TikTok стала найбільш відвідуваним сайтом 2021 року й обігнала пошуковик Google.

Про газ. Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав однією зі складових зростання спотових цін на газ, яке наразі спостерігається в Європі, попит з боку України.

Ексклюзиви ЕП

Зростання податків, зарплат, тарифи і нові правила для ФОПів: що змінюється з 1 січня 2022 року

ЕП зібрала основні зміни в законодавстві, які чекають на українців з нового року.

Вугілля закінчується, електростанції в аварійному стані. Що далі?

Як Україна готує свою енергосистему до синхронізації з мережею Євросоюзу.