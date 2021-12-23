Україна уклала з Угорщиною газову угоду для збільшення імпорту

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Оператори ГТС України та Угорщини уклали угоду щодо збільшення на третину гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

Йдеться про зростання потужностей з 1 січня 2022 року. Таким чином Україна збільшує гарантовані потужності майже на 30% і зможе транспортувати до 8 млн кубометрів газу щодоби (2,9 млрд м3 у рік) з Угорщини до України.

"Разом із наявними 27 млн куб. м добових потужностей зі Словаччини це збільшить загальний обсяг гарантованих можливостей для імпорту газу в Україну до 35 млн куб. м на добу, що значно посилює енергетичну безпеку країни", – кажуть в ОГТСУ.

Гендиректор Оператора Сергій Макогон зазначив, що Україна вперше з 2014 року збільшує гарантовані потужності для імпорту газу з Європи.

У перші три місяці 2022 року запроваджується тестовий режим. Він потрібен операторам для погодження і налаштування всіх технічних й операційних процесів для транспортування природного газу у напрямку Угорщина – Україна. Перший денний аукціон відбудеться 31 грудня 2021 року.

Крім того, Міненерго та Міністерство закордонних справ працює над збільшенням гарантованих потужностей в Україну за іншими пріоритетними напрямками, зокрема – зі Словаччиною та Польщею.

Також угода відкриває доступ до нових джерел природного газу, зокрема, терміналу сховища природного газу на острові Крк (Хорватія).

Економічна правда